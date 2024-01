Sporting faz treino de recuperação com St. Juste no ginásio

Na sequência da vitória folgada por 8-0 sobre o Casa Pia, o Sporting realizou esta terça-feira de manhã uma sessão de treino na ala profissional da Academia, num trabalho já habitual. Tal como é apanágio, os titulares da partida diante dos gansos ficaram remetidos a trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel leonino estiveram às ordens de Rúben Amorim no relvado.De acordo com as informações prestadas pelo clube de Alvalade, Jeremiah St. Juste, central que foi ausência diante do Casa Pia devido a um problema decorrente de um entorse que havia sofrido há alguma semanas no tornozelo esquerdo, realizou trabalho de ginásio, ao passo que também Fresneda recupera de uma cirurgia a uma lesão no ombro esquerdo.O plantel orientado por Rúben Amorim irá desfrutar desta feita de um dia de folga na quarta-feira, com o regresso aos trabalhos agendado para quinta-feira de manhã, numa sessão à porta fechada na Academia e que marcará o arranque da preparação para a visita ao Famalicão, na Liga, agendada para dia 3 de fevereiro, às 18h00.