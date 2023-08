Sporting fecha contratação de Hjulmand

O Sporting já fechou definitivamente a contratação de Morten Hjulmand, o qual irá assinar para as próximas cinco temporadas com o clube de Alvalade., a SAD leonina esperava apenas o 'sim' do médio de 24 anos para garantir a sua aquisição junto do Lecce, algo que acabou por suceder durante o dia de hoje.O internacional sub-21 dinamarquês será o reforço pedido para o meio-campo por parte de Amorim, sendo que, tal como o nosso jornal avançou em tempo oportuno, o acordo entre Sporting e Lecce estava consumado desde o passado sábado, quando ficou definido um negócio de 18 milhões de euros (mais 3 M€ por objetivos) para a contratação do nórdico.Os últimos pormenores em relação ao contrato de Hjulmand ficaram definidos nos últimos dias, sendo que o clube de Alvalade conseguiu convencer o jogador, também cobiçado por outros clubes italianos, entre eles Fiorentina e Lazio, através do projeto apresentado. O médio sentiu que iria ter um papel importante nos verdes e brancos, um cenário que lhe pode abrir a porta mais regularmente da seleção principal da Dinamarca.Em Alvalade, o médio de 24 anos irá auferir um salário na ordem dos 1,1 milhões de euros líquidos por ano, algo que se enquadra num dos patamares mais elevados da hierarquia salarial do Sporting e, de resto, acaba por ser um aumento significativo relativamente ao vencimento que aufere no Lecce - entre 400 mil a 500 mil anuais. Além disso, Hjulmand é esperado nos próximos dias em Lisboa, em princípio tal poderá acontecer já esta sexta-feira, de forma a ultimar os pormenores, neste caso a realização dos habituais exames médicos e a assinatura de contrato, antes de ser oficialmente anunciado como reforço dos leões.