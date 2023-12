Sporting fez uma surpresa a Coates: «Não estava à espera disto...»

As surpresas para Coates... não param! Depois de ter sido homenageado na receção ao Gil Vicente, numa partida em que todos os jogadores levaram a sua assinatura nas respetivas camisolas, o capitão do Sporting voltou a ser surpreendido esta terça-feira, desta vez pela família, companheiros de equipa e até antigos jogadores dos leões. Tudo porque tornou-se o jogador estrangeiro com mais jogos e o nono mais utilizado na história do clube de Alvalade.Na tribuna presidencial do José Alvalade, os filhos do central, Santiago e Felipe, entregaram-lhe um quadro comemorativo, num momento aplaudido pelos colegas de equipa, a equipa técnica liderada por Rúben Amorim e o Conselho Diretivo presidido por Frederico Varandas. "Não estava à espera disto. Hoje treinamos em Alvalade e quando estava sozinho no balneário comecei a pensar que algo de estranho se passava porque já estava na hora. Quando subi e vi todos os meus colegas e o staff, além de outros ex-jogadores que são muito importantes para o clube, dei-me conta do que era. Foi uma surpresa linda", enalteceu o internacional uruguaio, de 33 anos, puxando depois a cassete do tempo atrás."Chegar a um clube como o Sporting e ter tantos jogos é algo que nunca imaginei, mas sonhas com estas coisas desde pequeno. Quando se torna realidade, é desfrutar pois é sempre lindo receber estas homenagens, tanto a de ontem no estádio como a de hoje. Agradeço a todos. Vou de 50 em 50 [jogos], quando cheguei aos 300 disse que queria chegar aos 350 e vou tentar cumprir. Depois pensaremos mais à frente", sublinhou.Também Frederico Varandas tomou da palavra para parabenizar o defesa e salientar, acima de tudo, o seu "profissionalismo desde o primeiro dia". "Daqui a um mês, faz oito anos que o Seba chegou a este clube e, com grande certeza, fui uma das primeiras pessoas a recebê-lo. Nunca sonhei que viesse a fazer tantos jogos, mas está cá em grande forma e isso muito se deve não ao seu talento, velocidade ou altura, mas ao seu profissionalismo desde o primeiro dia. São 344 jogos, um número impressionante, mas para os sócios pesam também os troféus que conquistou. Não tenho dúvidas de que estes números não vão ficar por aqui, o Seba vai continuar a fazer mais jogos e a trazer mais troféus", apontou o líder.Depois, foi a vez de outras figuras do Sporting chegarem-se à frente, de antigos capitães... para capitão. Manuel Fernandes assumiu ter um "grande respeito e consideração" pelo líder da defesa, enquanto Pedro Barbosa disse-lhe para "continuar a desfrutar". Também Hilário marcou presença. No final, o grupo posou para uma fotografia que teve como pano de fundo os títulos que Coates conquistou de leão ao peito (um campeonato nacional, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e quatro Taças da Liga). Para mais tarde recordar!