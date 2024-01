Sporting finaliza empréstimo de Rodrigo Ribeiro ao Nottingham Forest

O Sporting encontra-se a acertar os derradeiros detalhes no empréstimo de Rodrigo Ribeiro ao Nottingham Forest. A informação foi avançada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada porO negócio, intermediado pelos empresários do avançado, a PCR Sports, e o superagente Jorge Mendes, vai contemplar uma opção de compra, cujo valor está a ser discutido entre os clubes. De resto, o internacional português sub-20 ainda não viajou.O jogador de 18 anos prepara-se assim para a primeira experiência fora de Alvalade, para onde se mudou com apenas 13 anos. Depois de 10 jogos e dois golos ao serviço da equipa B na primeira metade da época, ruma a Inglaterra, onde será orientado na equipa principal pelo português Nuno Espírito Santo, devendo alternar com exibições na equipa de sub-21.