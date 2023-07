Sporting garante Carmona: espanhol chega segunda-feira a Lisboa

O Sporting fechou a contratação de Carmona e o lateral espanhol é esperado na segunda-feira em Lisboa para assinar contrato com os leões, sabeComo o nosso jornal deu conta na sua edição deste sábado, o Sporting e o Sevilha tinham o negócio encaminhado e o fumo branco foi alcançado nas últimas horas. A primeira proposta dos leões foi de 3,5 milhões de euros por 80% dos direitos do jogador de 21 anos, oferta depois melhorada para 3,8 M€ pela mesma percentagem. O acordo prevê, ainda, um bónus que pode ser alcançado por objetivos.Refira-se que Carmona ainda realizou exames médicos esta manhã no Sevilha, algo confirmado pelo próprio clube espanhol, mas com a transferência acertada para Alvalade não vai, naturalmente, seguir para estágio com os blanquirrojos em Jerez. As malas já estão a ser preparadas, isso sim, para viajar para Lisboa.