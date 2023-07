há 3 horas 16:17

Agenda para cumprir

Na agenda ainda está mais um duplo teste com Portimonense e Real Sociedad no Algarve antes do regresso a Lisboa. Já no Estádio de Alvalade, a 30 de julho, o Villarreal é o convidado para mais uma edição do Torneio Cinco Violinos e, ainda antes do início da Liga Betclic, o Sporting realizará um derradeiro ensaio diante do Everton, em Liverpool, a 5 de agosto.