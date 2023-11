Sporting 'goleia' rivais e termina outubro como o clube com mais visualizações no TikTok

A página 'Deportes&Finanzas' revelou esta terça-feira o relatório sobre as interações dos clubes portugueses com os respetivos públicos nas redes sociais, nomeadamente no TikTok, concluindo que o Sporting terminou o mês de outubro como o emblema que registou maior número de visualizações, 6,69 milhões, contra as 6,12 do seu principal perseguidor, o Sp. Braga, e mais do dobro do Benfica, que se fica pelas 3,2 milhões.O top-5 fecha com o FC Porto, com 2,37 milhões de views, seguido do Famalicão, com 886 mil. Os leões partilharam o tweet da página supracitada, agradecendo a todos os sportinguistas pelas interações.