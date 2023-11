Sporting inaugura camarote adaptado para pessoas com deficiência

O Sporting inaugurou no seu estádio um camarote dedicado e adaptado para pessoas com deficiência, em parceria entre a Fundação Sporting e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.O 'The Green Box', foi apresentado em Alvalade no domingo, horas antes do embate entre o Sporting e o Estrela da Amadora, com o descerramento da placa do camarote e a oferta de uma camisola do equipamento principal dos leões com o nome do camarote nas costas - estiveram presentes o vice-presidente do Sporting, André Bernardo, a coordenadora-executiva da Fundação Sporting, Inês Sêco, e o administrador da Acção Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sérgio Cintra."Quisemos ser os primeiros a aproveitar esta oportunidade que a Santa Casa nos dava e oferecer uma experiência de jogo também a pessoas surdas, ou com neurodivergências, ou com outro tipo de deficiência, e que não tinham essa capacidade. Por isso, quisemos também estar aqui nesta vanguarda, e é com muito carinho e muito gosto que toda a equipa se une para sermos um clube mais inclusivo, um Sporting para todos", salientou Inês Sêco.De igual forma, também Sérgio Cintra salientou os benefícios da parceria entre as duas entidades. "Juntamo-nos ao Sporting para proporcionar a todos os que querem vir ao estádio as melhores condições. Não há para nós – Fundação Sporting e Santa Casa – nada que nos imponha um limite. Com esta parceria, conseguimos fazer com que todos possam vir ao estádio usufruir da mesma experiência que as pessoas sem deficiência usufruem quando vão a qualquer outra atividade cultural ou desportiva", rematou.