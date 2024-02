Sporting inscreve Pontelo e Koindredi na Liga Europa

O central Rafael Pontelo e o médio Koindredi, os dois reforços de inverno contratados pelo Sporting para a sua equipa principal, já estão inscritos na Liga Europa, como se percebe pela lista divulgada esta terça-feira.Deste modo, a dupla pode já integrar as contas de Rúben Amorim para o duplo compromisso com o Young Boys, referente ao playoff: a 1ª mão, na Suíça, joga-se no próximo dia 15; enquanto a 2ª mão, em Lisboa, disputa-se a 22.Em sentido inverso, nota para as saídas de Essugo, Afonso Moreira ou Rodrigo Ribeiro, jogadores que foram emprestados na recente janela de mercado.