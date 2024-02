Sporting investe 3M€ na modernização do Pólo EUL e Varandas promete: «Vêm aí grandes novidades»

O Sporting renovou o protocolo com a Universidade de Lisboa, dando assim continuação à ligação que vigora desde 2007, e anunciou um investimento de 3 milhões de euros na modernização do Pólo EUL, em Lisboa, a casa das escolinhas dos leões.As melhoras vão incidir na construção de novos campos de futebol, remodelação dos relvados sintéticos, construção de bancadas e de nove balneários novos, bem como a utilização da piscina em horários específicos para a competição e a remodelação e expansão do edifício administrativo. Além do futebol de formação masculino e feminino, também a natação e o rugby vão tirar partido das obras.No momento da assinatura do protocolo, Frederico Varandas assumiu, aos meios de comunicação do clube, que este foi "um passo muito importante", pois é "fundamental para o clube do ponto de vista estratético", e prometeu que mais virão. "Quero agradecer à Reitoria o esforço, foi uma renovação longa porque extravasou a parceria anterior. Este acordo é mais ambicioso porque vamos ter mais campos, três deles com bancadas, construir nove balneários e ter uma zona administrativa com melhores condições. Vamos ter também melhores condições para o rugby, com um novo campo, além de mais horas de utilização da piscina para a natação de competição", vincou."Isto é extremamente importante para o Sporting, até porque faz parte do sentido de dever e responsabilidade social do clube fornecer estas excelentes infra-estruturas para utilização dos estudantes lisboetas. Além disso, os escalões de formação do Sporting são fundamentais para o desenvolvimento do Clube e vamos continuar a investir. Este foi um passo muito importante, mas mais daremos até 2026. Vêm aí grandes novidades", reforçou, concluindo: "Falamos de um investimento superior a três milhões de euros, mas este valor, que se destina apenas ao futebol de formação, significa apostar no futuro e vai trazer um retorno muito maior".Por sua vez, o Reitor da Universidade de Lisboa, Luís Ferreira, destacou que a parceria "tem corrido muito bem e traz benefícios às duas partes". "Esta parceria permite duas coisas que são fundamentais. Em primeiro lugar, a prática do desporto e trazer muitos jovens para este espaço no centro da cidade, que é magnífico. Em segundo lugar, permite a reabilitação de espaços desportivos, algo que de outra forma poderia demorar muito mais tempo. Isto pressupõe não só que a comunidade da Universidade de Lisboa poderá usufruir deste espaço, mas também a própria cidade. Ou seja, estamos a fazer uma oferta conjunta à cidade de Lisboa, para proporcionar uma prática desportiva de qualidade", atirou.Além dos dois dirigentes, também marcaram presença na cerimónia o presidente do Estádio Universitário de Lisboa, João Roquette, o diretor-geral da Academia Cristiano Ronaldo, Paulo Gomes, o director-técnico e operacional das modalidades, José Carlos Reis, e o director do Pólo EUL, Filipe Vedor.