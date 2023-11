Sporting investe 400 mil euros e fica com 100% do passe de Nuno Santos

O Sporting comunicou esta quarta-feira num relatório enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) os movimentos relativos ao mais recente mercado de transferências, com o clube de Alvalade a revelar que já conseguiu garantir nesse período a totalidade do passe de Nuno Santos. Recorde-se que os verdes e brancos detinham uma fatia de 80% dos direitos do ala esquerdino de 28 anos, quando o contrataram ao Rio Ave, ainda no defeso de verão de 2020, sendo que de lá para cá já adquiriram outros 20% do passe.No comunicado enviado à CMVM, a SAD leonina anuncia que procedeu à "compra de 20% da futura venda, eliminando o passivo contingente com o Rio Ave", admitindo, no entanto que não ficará com a totalidade dos direitos desportivos "excepto se a venda ocorrer até final de janeiro de 2024, mantendo nesse período o Rio Ave FC 10%".Ora, quer isto dizer que o Sporting garantiu assim os 20% que faltavam relativamente ao passe de Nuno Santos junto do Rio Ave, sendo que investiu 400 mil euros por tal parcela, isto num processo que estava a ser trabalhado nos bastidores por parte do clube de Alvalade desde a época passada. Nessa fase, de modo a garantir um controlo maior sobre os direitos do ala esquerdino, o Sporting chegou a equacionar negociar com o Rio Ave os ditos 20%, surgindo com a opção em cima da mesa de juntar o passe de Pedro Mendes ou outro jogador do plantel da altura às conversações.Nuno Santos, recorde-se, foi transferido para os leões no mercado de verão em 2020/2021, numa operação que envolveu €3,7 milhões de euros, mais os passes de Gelson Dala e Francisco Geraldes.