Sporting já coloca rede Wi-fi no Estádio José Alvalade

October 7, 2023

O Sporting continua a proceder a alguma remodelações no Estádio José Alvalade, não apenas no que diz respeito a infraestruturas e obras feitas no recinto em si, mas também no que concerne ao conforto dos adeptos e acessibilidades às quais poderão ter direito nos dias de jogo. Nesse sentido, tal como havia revelado antes do arranque de 2023/24, a direção dos verdes e brancos vai instalar até ao final da época rede Wi-fi no Estádio José Alvalade, no Pavilhão João Rocha e na Academia Cristiano Ronaldo.Ora, a verdade é que, em relação ao recinto do futebol da equipa principal, o Sporting já iniciou a implementação da rede Wi-fi no Estádio José Alvalade. Num vídeo publicado nas redes sociais, o emblema leonino mostrou o procedimento em concreto, com a rede de Wi-fi 6E e algumas placas de router a serem instaladas de forma dispersa em alguns lugares pelo estádio.