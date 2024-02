Sporting já começou a preparar jogo com o Young Boys

O Sporting já começou a preparar o jogo da Liga Europa com o Young Boys agendado para quinta-feira, às 17h45, que será disputado em Berna, na Suíça.Ainda sem St. Juste e Fresneda, que continuam entregues ao departamento clínico, os titulares na goleada ao Sp. Braga (5-0) limitaram-se a fazer exercícios de recuperação. Já os restantes elementos trabalharam no relvado sob as ordens de Rúben Amorim.Com Diomande ainda ausente na Costa do Marfim após se ter sagrado campeão africano, os leões voltam ao trabalho na terça-feira de manhã, na Academia.