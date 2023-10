Sporting já prepara jogo com o Arouca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na 'ressaca' da derrota frente à Atalanta para a Liga Europa (1-2) , o Sporting começou já esta manhã a preparar a receção ao Arouca (domingo, às 20H30).Os jogadores utilizados na partida de ontem à noite fizeram o habitual trabalho de recuperação pós-jogo, ao passo que os restantes trabalharam no relvado às ordens de Rúben Amorim.Para sábado está agendado novo treino na Academia e Amorim fará, às 19 horas, no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, a habitual conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 8.ª jornada da da Liga Betclic.