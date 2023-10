Sporting já prepara receção ao Farense após a vitória no Bessa

No rescaldo da vitória frente ao Boavista (2-0), no Estádio do Bessa, o Sporting voltou na manhã desta terça-feira ao trabalho, na Academia Cristiano Ronaldo, já de olho na receção ao Farense, quinta-feira, referente à Allianz Cup.Em Alcochete, os jogadores mais utilizados no embate com os axadrezados realizaram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado sob a batuta de Rúben Amorim.Os leões têm pela frente na manhã de quarta-feira a derradeira sessão de treino antes do jogo com os algarvios. Depois, pelas 15h30, Amorim fará a antevisão à partida, no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade.