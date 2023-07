Sporting já treina no Algarve com Gyökeres

O plantel do Sporting já trabalha no Algarve onde chegou no sábado à noite, para um estágio que durará até ao dia 25 de julho e incluirá quatro particulares com Farense, Genk, Portimonense e Real Sociedad.Na sessão de trabalho dos leões há a destacar a presença de Gyökeres que se mostrou pela primeira vez diante das objetivas. O avançado já jogou diante do Estrela Amadora na passada sexta-feira, mas ainda dá os primeiros passos no processo de integração. O internacional sueco chegou ao campo com o capitão, Coates, que uma vez mais assumiu a responsabilidade de ajudar mais um reforço.Nos trabalhos, Rúben Amorim também já contou com Diomande que falhou os jogos de preparação com o Estrela da Amadora e Marítimo devido a uma gripe. O central treina sem limitações e, desta forma, a única baixa é St. Juste que realizou tratamento à lesão no joelho esquerdo e não foi ao relvado durante o período aberto à comunicação social.O grupo de trabalho vai prosseguir os trabalhos num ritmo intenso até quarta-feira, dia de novos testes diante de Farense e Genk.