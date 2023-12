Sporting já treinou na Academia sem Daniel Bragança e Fresneda

O plantel do Sporting já iniciou a preparação do jogo com o Gil Vicente, agendado para segunda-feira às 20h15, e Rúben Amorim não contou com Daniel Bragança e Fresneda que continuam entregues ao departamento clínico.O médio sofreu um traumatismo na anca esquerda e é dado como recuperável para o próximo jogo, enquanto que o lateral recupera de uma intervenção cirúrgica ao ombro esquerdo e só deve voltar à competição em fevereiro de 2024.Como é habitual após os jogos, os titulares limitaram-se a fazer exercícios de recuperação, ao mesmo tempo que os restantes jogadores trabalharam no relvado sob as ordens de Rúben Amorim. Os leões voltam a treinar no sábado de manhã, em Alcochete.