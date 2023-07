Sporting já vende a Gamebox 2023/24: começa a era do cartão único

Gamebox 2023/24

Já arrancou no site oficial do Sporting a campanha da Gamebox 2023/24.De momento, os leões têm disponível apenas a Gamebox Futebol – as versões Modalidades e Eclectic serão lançadas brevemente.O bilhete de época em Alvalade inclui 23 jogos – os 17 da Liga em casa, 3 da fase de grupos da Liga Europa, 3 da Taça da Liga e o Troféu Cinco Violinos (marcado para o dia 30 deste mês, frente ao Villarreal).Uma das grandes novidades para esta época é o ‘cartão único’, pois o cartão de sócio passa a ser também a Gamebox."Para acederes ao estádio tens de utilizar o teu cartão e manter a tua quota sempre em dia. Tens ainda a vantagem de poder emprestar o teu lugar a um amigo ou familiar dentro da mesma tipologia de Gamebox", anunciam os leões na informação aos associados.A Gamebox 2023/24 apresenta preços a partir dos 43 euros até aos 450 euros, dependendo da categoria do bilhete (que vai de 1 a 7) e da condição do associado (criança, desconto ou adulto).Os preços mais baixos da categoria 7 são exclusivos para "sócios A/A+", que pagam a quota por inteiro, enquanto para "sócios B" o custo varia entre os 150 euros (desconto) e os 186 euros (adulto).Nos critérios adotados pelo Sporting, a classificação criança aplica-se dos 3 anos (inclusive) até aos 11 anos à data de 31 de agosto de 2023; o escalão desconto compreende jovens (sub23), mulheres e seniores (+ 65 anos) à data de 31 de agosto de 2023; na categoria adulto estão indivíduos do sexo masculino com idade entre os 23 e 65 anos à data de 31 de agosto de 2023.No diagrama do estádio partilhado pelo emblema leonino, os sectores não assinalados com uma categoria de preço são exclusivos para as chamadas ZCEAP, zonas do antigo cartão do adepto - no topo norte para os adeptos visitantes, no topo sul para as claques oficiais do Sporting.Neste momento, os leões têm apenas duas claques reconhecidas como tal do ponto de vista da lei, a Torcida Verde e a Brigada. No caso da Torcida Verde sabe-se já que não deverá ocupar a ZCEAP. Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI, que não recebem apoios do clube por estarem oficialmente ilegalizadas, deverão manter os respetivos lugares no estádio.