Sporting leva 22 jogadores na 'bagagem' para Bérgamo: Edwards viaja apesar de ser dúvida

Rúben Amorim convocou 22 jogadores para a visita do Sporting a Bérgamo, onde esta quinta-feira os leões defrontam a Atalanta num encontro determinante para as suas contas no Grupo D da Liga Europa (arranca às 17h45 de Portugal Continental).





Pese o aparatoso acidente que sofreu na manhã de hoje , Edwards seguiu na comitiva dos verdes e brancos e, na chegada ao aeroporto de Beja, mostrou-se disponível para distribuir alguns autógrafos, negando-se todavia a falar aos jornalistas presentes no local.

Guarda-redes: Adán, Franco Israel e Diogo Pinto.



Defesas: Esgaio, St. Juste, Eduardo Quaresma, Diomande, Coates, Neto, Gonçalo Inácio, Matheus Reis e Nuno Santos.



Médios: Essugo, Morita e Hjulmand.



Avançados: Edwards, Trincão, Afonso Moreira, Geny Catamo, Pote, Paulinho e Gyökeres.



De fora, por lesão, ficam o lateral-direito Iván Fresneda (recupera da uma operação ao ombro esquerdo), assim como o médio Daniel Bragança, a contas com um traumatismo na anca esquerda.



Os leões devem aterrar em Itália pelas 19h00, hora local. Rúben Amorim e Pote fazem a antevisão ao encontro com a Atalanta 45 minutos depois.