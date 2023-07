Sporting mais perto de finalizar transferência de Viktor Gyökeres

Sporting pode estar agora muito perto de fechar a contratação de Viktor Gyökeres, avançado sueco de 25 anos que atua no Coventry (Inglaterra). De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o emblema inglês informou o Sporting que quer 24 milhões de euros (montante que inclui possíveis bónus) para deixar sair o ponta-de-lança, depois de uma reunião que terá terminado pela noite dentro.

Segundo a mesma fonte, a palavra está agora do lado do Sporting, que deverá decidir em breve avançar para a transferência do jogador. Perspetiva-se que a 'luz verde' seja dada hoje, quinta-feira. "Gyökeres muito próximo agora", escreve ainda o jornalista especialista em mercado de transferências.





