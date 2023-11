Sporting multado em mais de 25 mil euros devido ao comportamento dos adeptos no Bessa

'Chuva' de tochas interrompe o Boavista-Sporting na primeira parte 'Chuva' de tochas interrompe o Boavista-Sporting na primeira parte

O Sporting foi multado em mais de 25 mil euros por causa do comportamento dos adeptos no jogo com o Boavista, realizado na segunda-feira com triunfo dos leões por 2-0. Adeptos identificados com adereços do clube leonino arremessaram petardos e tochas em diversos momentos da partida, com as multas para as referidas infrações a resultarem na soma de 25 574 euros.Aos 42' do Boavista-Sporting, o encontro foi mesmo interrompido durante cerca de dois minutos depois de várias tochas arremessadas pelos simpatizantes leoninos terem caído no relvado, junto à baliza de Adán.









Já o Boavista foi multado em 7 171 euros.