Sporting multado em mais de 3 mil euros no jogo da Taça de Portugal

O Sporting foi multado em 3.162 euros devido ao comportamento incorreto dos seus adeptos no jogo com Dumiense, relativo à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, disputado no passado domingo, em Alvalade. Uma vez mais o clube leonino foi multado pela utilização de material pirotécnico por parte dos seus adeptos, que celebraram de forma entusiástica a goleada de 8-0 frente à equipa do Campeonato de Portugal.Só na presente época, que ainda não chegou a meio, a fatura da SAD leonina em castigos já passou os 130 mil euros.