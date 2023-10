Sporting não cede receita de jogo ao Olivais e Moscavide e justifica: «Eticamente não faz sentido»

O Sporting justificou a sua posição de não doar a sua receita de jogo ao Olivais e Moscavide, adversário na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, este sábado, na Reboleira, com uma questão "ética e de integridade". O esclarecimento de fonte oficial dos leões asurge na sequência do, Gonçalo Candeias, em declarações ao nosso jornal, que admitiu não entender a postura dos verdes e brancos."O Sporting CP luta pela transparência no futebol, e ainda que historicamente seja uma prática habitual, eticamente considera não fazer sentido doar receitas (independentemente dos valores envolvidos) a equipas com quem vai competir", começou por explicar a referida fonte, salientando que esta posição visa "combater uma ideia que infelizmente se perpetua de que o apoio financeiro a clubes mais pequenos serve o propósito de conferir vantagem aos clubes maiores, nomeadamente a realização de jogos em estádios com condições mais favoráveis aos 'grandes'"."Para o Sporting CP é uma questão de integridade e de defesa dos seus adversários", rematam os leões.