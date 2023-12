Na base deste afastamento, segundo apurámos, está uma tomada de posição do Amora, depois de os clubes terem alcançado um acordo que permitia ao Sporting comprar os 75% do passe de Geny por apenas 600 mil euros.



Os dirigentes do Amora propuseram que o pagamento desses 600 mil euros fosse processado de uma forma diferente da que estava inicialmente acertada e com a qual o Sporting não concordou, pois entendia que iria prejudicar o antigo clube de Catamo, o Black Bulls, de Moçambique. O Sporting não aceitou essa consequência e a partir daqui não voltou a reunir com o Amora.

Há novos dados sobre o negócio entre o Sporting e o Amora pelos 75% do passe de Geny Catamo que ainda são detidos pelo clube da Medideira.Depois deter noticiado que a SAD liderada por Jose Maria Gallego ameaça complicar o resgate dessa fatia dos direitos, as informações recolhidas este sábado pelo nosso jornal confirmam um facto que já tínhamos: o Sporting não reúne com o Amora por Geny Catamo desde o verão.A última diligência dos leões para tentar resgatar os direitos do internacional moçambicano ocorreu nessa altura, o que significa que desde aí não existiram quaisquer novas ofertas discutidas diretamente com o Sporting.