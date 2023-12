Sporting não terá equipamento Stromp esta época mas vai homenagear símbolo a abrir 2024

O Sporting anunciou através do seu site oficial que no primeiro jogo do ano civil de 2024 vai, pelo seu primeiro equipamento, listado a verde e branco, homenagear Francisco Stromp, fundador e símbolo do clube que há praticamente 100 anos, na época 1923/24, deixou os então pelados, após 16 temporadas como futebolista.Os leões também explicam que, por esse facto, este ano não terão o habitual Stromp no presente ano desportivo, veste especial que corresponde ao equipamento original da equipa. Hoje é utilizado, por norma, em competições específicas como a Taça de Portugal.O equipamento Stromp, recorde-se, é bipartido ao alto, sendo a metade direita branca e a esquerda pintada a verde. Deixou de ser utilizado como camisola principal em 1928.