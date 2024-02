Sporting nega acusações do treinador dos sub-23 do Estoril

O Sporting nega as acusações do treinador da equipa de sub-23 do Estoril, Filipe Coelho, que no final do Sporting-Estoril (2-1), acusou o clube leonino de só lhe dar voz quando ganha, ao contrário do que aconteceu no jogo anterior vencido pelos canarinhos.Os leões lembram que esse jogo foi produzido pelo Canal 11 que, ao contrário da Sporting TV, não realiza as habituais entrevistas rápidas. "Em todos os jogos produzidos e transmitidos pela Sporting TV são recolhidas declarações de ambas as equipas no final. É essa a política do canal. São, portanto, desprovidas de qualquer fundamento, as declarações hoje proferidas pelo treinador dos sub-23 do G. D. Estoril Praia", esclarece fonte oficial do Sporting.Logo no final da intervenção do técnico o assunto foi discutido entre os dois clubes que mantêm excelentes relações e, após a clarificação, foi decidido colocar um ponto final nesta polémica.Entretanto, segundoapurou junto do Canal 11, o jogo entre as duas equipas disputado no passado dia 12 de dezembro e que terminou com o triunfo dos canarinhos por 2-0, a produção feita pelo plataforma da Federação Portuguesa de Futebol não incluiu entrevistas rápidas.