O Sporting está a negociar o empréstimo de Jovane à Salernitana. A informação foi avançada pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio e confirmada por. Ao que o nosso jornal apurou, existem conversas, mas o negócio não está ainda fechado.O internacional cabo-verdiano, de 25 anos, pode assim regressar a Itália, por via do clube orientado pelo português Paulo Sousa, depois de ter estado meia época cedido à Lazio, em 2022. Em janeiro, e, a Salernitana já tinha demonstrado interesse em receber o extremo.Na temporada passada, Jovane foi opção em somente 10 jogos e, em 2023/24, ainda não soma qualquer minuto oficial. Após ter sido suplente não utilizado na receção ao Vizela, na 1ª jornada da Liga, saiu dos convocados para o embate com o Casa Pia.