Sporting oficializa Mauro Couto como reforço para a equipa B

O Sporting oficializou Mauro Couto, o jovem que foi cedido pelo P. Ferreira no último dia do mercado de transferências. Reforço para a equipa B, o extremo já alinhou no escalão principal do futebol português com a camisola dos castores, e mostra-se agora motivado para mostrar todo o seu valor em Alcochete."Já joguei na Liga, mas agora estou focado na equipa B do Sporting, que é uma equipa com muita qualidade, e na Liga 3, que é um bom campeonato. Venho para acrescentar alguma experiência e espero ajudar a equipa o melhor possível para que possamos atingir os nossos objectivos", afirmou, à Sporting TV, onde se confessou um admirador de Cristiano Ronaldo: "É a minha referência desde pequenino e acho que vai ser sempre pela forma como trabalha e pelo enorme profissional que ele é, mas na atual equipa principal do Sporting identifico-me com o Edwards porque também joga mais com o pé esquerdo e a partir da linha para dentro".