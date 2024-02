Sporting paga mais 6.630 euros de multas pelo comportamento dos adeptos

O Sporting foi multado em mais 6.630 euros devido ao comportamento incorreto das suas claques no jogo com o Casa Pia que terminou com a goleada dos leões.No total, foram deflagrados nove engenhos pirotécnicos que originaram uma coima de 5.100 euros. A esta verba há ainda a somar mais 1.530 euros pela exibição de tarjas de apoio à equipa com medidas superiores às regulamentadas.