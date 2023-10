Sporting paga mais de 10 mil euros em multas contra o Arouca

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou esta quinta-feira os castigos referentes à mais recente jornada do campeonato, com o Sporting a ser multado em mais de 10 mil euros devido às incidências na receção ao Arouca, no Estádio José Alvalade. No total, tal montante da sanção deveu-se ao comportamento do público, além da utilização de engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos sportinguistas.Mais concretamente, os leões pagam 10.274 euros em multas na receção ao Arouca, sendo que, do bolo total, 714 euros tiveram origem no comportamento do público, devido ao uso de expressões e cânticos vistos como ofensivos pelo CD. "Aos 29 minutos de jogo, aquando da amostragem do cartão amarelo ao jogador do Sporting CP, adeptos do Sporting CP, situados na Bancada Topo Sul, ocupada exclusivamente por adeptos desta Sociedade Desportiva, entoaram em uníssono a seguinte frase dirigida à equipa de arbitragem: "Filho da puta, tu és um filho da puta", explicou o CD, antes de completar: "Aos 41 minutos de jogo, adeptos do Sporting CP, situados na Bancada Topo Norte, fora da ZCEAP, ocupada exclusivamente por adeptos desta Sociedade Desportiva, entoaram em uníssono o seguinte cântico: "A Liga é merda".Além disso, o outro montante do somatório da multa deveu-se ao uso de pirotecnia nas bancadas do Estádio José Alvalade, representando uma sanção de 9.560 euros. De tal resultaram 9 flashlight, 4 tochas incadescentes, 5 potes de fumo e 2 petardos.