Sporting paga mais de 5 mil euros de multas no dérbi

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou esta quinta-feira o mapa de castigos referentes à última jornada do campeonato, onde salta à vista a partida entre Benfica e Sporting. No que diz respeito ao dérbi eterno, o emblema de Alvalade acabou por receber a menor fatia das sanções, pagando um total de 5.480 euros de multas, nomeadamente devido ao comportamento dos adeptos no setor visitantes do Estádio da Luz.De acordo com o CD, os leões terão de desembolsar 1.020 euros na sequência do comportamento dos adeptos, resultante dos seguintes cânticos entoadas por parte dos adeptos sportinguistas: "Ó João Mário, vai para o c******" e "Benfica é merda", quer durante a 1ª parte quer na etapa complementar.Por sua vez, o maior montante das multas deve-se à utilização de pirotecnia no setor reservado aos visitantes, mais concretamente o facto de os sportinguistas terem recorrido ao uso de 9 tochas incandescentes, 18 petardos e 6 flashlight, segundo o CD.