Sporting paga quase 5 mil euros em multas na deslocação a Chaves

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou esta quinta-feira o mapa de castigos referentes à 17ª jornada do campeonato, ronda que colocou um ponto final na 1ª volta da competição e na qual o Sporting reforçou a liderança isolada ao vencer (3-0) o Chaves. Na deslocação a Trás-os-Montes, o emblema de Alvalade contou com o apoio de milhares de adeptos que preencheram as bancadas e acabou também por ser sancionado com um montante de quase 5 mil euros no que diz respeito a multas.Segundo o documento publicado pelo CD, os verdes e brancos terão de desembolsar um total de 4.610 euros em multas relativamente à partida diante do Chaves, sendo que a visita ao norte do país custou tal quantia ao Sporting nomeadamente devido a dois fatores: comportamento dos adeptos visitantes e atraso no regresso dos balneários para a 2ª parte.No que concerne ao primeiro caso, o "comportamento incorreto do público", de acordo com o que é defendido pelo CD, custou 3.190 euros aos cofres leoninos, devido à utilização de 3 potes de fumo e outros 3 flashlights. Por sua vez, antes do arranque da etapa complementar, a equipa do Sporting atrasou-se 4 minutos no regresso dos balneários "sem justificações apresentadas", uma situação que valeu uma sanção de 1.428 euros aos visitantes em Chaves.