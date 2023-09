Sporting pagou 1,25 milhões de euros pela renovação de Rúben Amorim

A época passada ficou muito aquém das expectativas no Sporting mas a administração de Frederico Varandas cedo quis dar um sinal de que o lugar de Rúben Amorim não estava em causa e, nesse sentido, em finais de novembro, as partes chegaram a acordo para a renovação do contrato até 2026.Os custos da operação eram desconhecidos até agora mas estão reportados no relatório e contas publicado na CMVM na manhã desta sexta-feira: 1,25 milhões de euros.A alínea em causa discrimina a referência à equipa técnica, em concreto a Rúben Amorim, inscreve a data da despesa em janeiro de 2023, detalha a duração do contrato até 2026 e atribui o custo de 1,25 M€ a "outros encargos"."As adições relativas à equipa técnica correspondem aos encargos associados à renovação com o treinador Rúben Amorim", explica a administração dos leões.