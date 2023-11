Sporting pede "conduta de total fair-play" aos adeptos antes do jogo com a Atalanta

O Sporting disponibilizou, esta quarta-feira, algumas informações úteis para os adeptos que vão viajar para Bérgamo para, amanhã pelas 17h45, se deslocarem ao Gewiss Stadium, palco do jogo contra a Atalanta para a fase de grupos da Liga Europa.Numa nota publicada no site oficial, os leões informam, inicialmente, que o 'meeting point' definido é o Campo Sportivo – Generale Umberto Utili. Além disso, o clube de Alvalade refere que todos os adeptos serão revistados à entrada para o estádio - as portas abrem duas horas antes do apito inicial -, onde será proibido fumar. O recinto está em obras e, por esse motivo, muitos adeptos do Sporting não conseguiram ingresso para a partida. A lei italiana também não permite a partilha dos mesmos."Pedimos a todos os sócios e adeptos do Sporting que não tenham bilhete que evitem a viagem até Itália", escrevem ainda os verdes e brancos, antes de acrescentarem: "O Sporting foi sancionado pela UEFA com a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo fora das competições europeias e a sanção encontra-se suspensa por dois anos. Porém, caso venha a verificar-se nova infração, a UEFA executará a mesma de imediato. Desta forma, apelamos a todos os sportinguistas a terem uma conduta de total fair-play, elevando além-fronteiras o bom nome do Sporting e transformando o jogo desta quinta-feira em Itália num verdadeiro momento de festa e alegria, assegurando assim o apoio à equipa Leonina nos próximos jogos da fase de grupos da UEFA Europa League", pode ler-se, numa referência ao uso e arremesso de pirotecnia.Recorde-se que o duelo entre Atalanta e Sporting está marcado para amanhã, quinta-feira, pelas 17h45. A equipa italiana ocupa o 1.º lugar do Grupo D com 10 pontos ao fim de quatro jogos, enquanto os leões se encontram na 2.ª posição, com 7.