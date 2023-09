Sporting penhorou 533 mil euros em salários a Rafael Leão

Cinco anos depois, o caso da rescisão de Rafael Leão com o Sporting continua entregue à Justiça desportiva, no TAS, e nem o facto de o Lille ter entretanto transferido para a SAD 19,6 milhões de euros colocou uma pedra sobre o assunto.No meio da batalha legal, as contas do Sporting relativas a 2022/23, publicadas esta manhã, acrescentam um dado curioso que, na prática, confirma as ações desenvolvidas pelo Sporting para tentar receber o que entende ser seu por direito: os leões penhoraram 533 mil euros em salários ao jogador do Milan, valor que soma aos 19,6 M€ desembolsados pelo Lille. No total, entram 20,3 milhões de euros de receita nos cofres da SAD por via deste processo, como explica a administração de Frederico Varandas."O valor do jogador Rafael Leão está relacionado com o facto de a Sporting SAD ter recebido do LOSC Lille um pagamento no montante de 19.670 milhares de euros. A transferência foi efetuada espontaneamente por ação unilateral do clube francês, sem qualquer acordo prévio com a Sporting SAD. A Sporting SAD continua, nas instâncias competentes, a reclamar do LOSC Lille o pagamento de indemnização no montante mínimo de 45.292.516 euros, no âmbito da resolução unilateral do contrato de trabalho do jogador Rafael Leão", começa por referir o Sporting, nas explicações aos accionistas, antes de detalhar a situação da penhora do ordenado de Leão."De referir ainda que ao valor de 19.670 milhares de euros acresce o valor de 533 milhares de euros que a Sporting SAD já tinha recebido este exercício económico do AC Milan, pelo facto de o salário que o clube italiano paga ao jogador Rafael Leão estar penhorado a favor da Sporting SAD", informa o clube verde e branco.