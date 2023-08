Sporting perto de resolver mais um excedentário: Sotiris a caminho do Olympiacos

O Sporting está perto de resolver a situação de mais um dos futebolistas que não entram nas contas de Rúben Amorim, no caso Sotiris, médio grego de 21 anos que, sabe, está perto de ser reforço do Olympiacos, regressando dessa forma ao seu país natal.Segundo informações que circulam na imprensa helénica, confirmadas pelo nosso jornal, em cima da mesa está um empréstimo até final da época com uma opção de 4 milhões de euros.O problema é que... Alexandropoulos é um miúdo formado no Panathinaikos, eterno rival do emblema do Pireu, facto que já está a gerar alguma polémica nos blogues do emblema que vendeu Sotiris ao Sporting em 2022, precisamente por 4 M€.Ainda assim, ao que foi possível perceber, o futebolista aceita rumar ao Olympiacos, devendo o acordo ser fechado e oficializado em breve.