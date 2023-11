Sporting prepara deslocação a Itália e Fresneda é a única baixa

Na ressaca da goleada alcançada diante do Duminensepara a Taça de Portugal, o plantel do Sporting começou a preparar o jogo com a Atalanta, agendado para quinta-feira, relativo à 5ª jornada da Liga Europa. Com Fresneda entregue ao departamento clínico devido a uma operação ao ombro esquerdo, os leões voltaram a realizar o habitual treino de recuperação para os titulares na última partida. Já os restantes trabalharam no relvado sob as ordens de Rúben Amorim.Amanhã a equipa treina na terça-feira de manhã, na Academia, e na quarta-feira parte para Itália.