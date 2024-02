Sporting prepara jogo com o Moreirense ainda sem Paulinho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting realizou mais um treino tendo em vista o jogo com o Moreirense, agendado para segunda-feira, às 20h15, e Paulinho prosseguiu os tratamentos permanecendo assim em dúvida a sua utilização. Já St. Juste trabalha no relvado e pode ser a grande surpresa na convocatória dos leões.No domingo, na Academia, Rúben Amorim orienta o último treino antes de realizar a antevisão do jogo, às 12h15. Ao final da tarde a equipa parte o Minho onde realizará a habitual concentração.