Sporting prepara jogo frente ao Tondela com três novidades

O Sporting regressou esta quinta-feira aos treinos com a mira apontada à deslocação a Tondela, no sábado, que vai decidir as contas do grupo C da Allianz Cup. E Rúben Amorim contou com... 'reforços'.De forma a fazer face às ausências por lesão - Coates, St. Juste e Fresneda, trio que estará de fora até 2024, fizeram tratamento aos respetivos problemas físicos - o técnico optou por chamar três jovens da equipa B, a saber: o central Chico Lamba, o lateral esquerdo Pedro Bondo e o avançado Rafael Nel.O plantel volta a meter mãos ao trabalho na manhã desta sexta-feira, a derradeira sessão antes de a comitiva viajar para o embate com a formação beirã. Rúben Amorim fará, pelas 16h30, a antevisão à partida.