Sporting prepara receção ao Sp. Braga ainda sem Paulinho

O Sporting continua a preparar a receção ao Sp. Braga ainda sem Paulinho, que permanece entregue ao departamento médico, a recuperar de um traumatismo no pé direito. O avançado realizará no sábado um teste definitivo que permitirá a Rúben Amorim perceber se poderá contar com o internacional português.Igualmente fora dos planos continuam Fresneda e St. Juste, que prosseguem o tratamento às respetivas lesões. O lateral está praticamente apto após ter sido operado ao ombro esquerdo, em novembro, enquanto o central ainda recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo.No sábado os leões realizam mais um treino à porta fechada, às 10h30, na Academia. No final da sessão, Rúben Amorim realizará a habitual antevisão da partida às 12h15, também em Alcochete. O jogo com o Sp. Braga, recorde-se, será disputado no Estádio José Alvalade, no domingo, às 18h00.