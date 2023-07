Sporting prepara-se para oferecer entre 8 e 10 milhões ao Brighton por Tariq Lamptey

O site 'Sportsworldghana.com' garante que o Sporting prepara-se para oferecer entre 8 e 10 milhões de euros ao Brighton por Tariq Lamptey, defesa ganês que está no topo da lista dos leões para reforçar a lateral direita, conforme já foi noticiado porRecorde-se que jogador do Brighton, de 22 anos, já motivou contactos da SAD leonina, desde logo no mercado de inverno, quando a opção recaiu em Bellerín, por empréstimo.O Sporting está no mercado para a contratação de um lateral direto depois de a contratação de Carmona não ter chegado a bom porto.