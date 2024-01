Sporting preparou homenagem a Aurélio Pereira: «Fui apanhado totalmente de surpresa...»

O Departamento de Estratégia e Avaliação de Talento (DEAT) do Sporting realizou uma formação no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, com o intuito de explicar o trabalho que é feito no recrutamento de jogadores. E o clube fez questão de aproveitar a ocasião para surpreender Aurélio Pereira, o 'Senhor Formação' e o grande rosto na deteção de jovens talentos dos verdes e brancos.Com efeito, Aurélio Pereira recebeu das mãos de Frederico Varandas um quadro especial e confessou-se surpreso pela homenagem do DEAT. "Fui apanhado totalmente de surpresa. Para mim, é um orgulho ter representado o Sporting e ainda hoje faço os possíveis para o continuar a representar. O Sporting não me deve nada, eu é que devo tudo ao Sporting. Agradeço a homenagem e felicito todos pelo trabalho que têm feito. Força e continuem a trabalhar assim. Eu fico muito orgulhoso de vocês", sublinhou aos meios de comunicação do clube, aplaudindo o trabalho diário na Academia: "Estão a fazer um trabalho extraordinário e esta administração está a dar condições fantásticas, como nunca houve até aqui, para que o departamento de recrutamento faça o seu trabalho".Depois da sua intervenção, Aurélio Pereira, refira-se, foi aplaudido de pé pelos presentes - também o vice-presidente Francisco Salgado Zenha, o diretor geral da Academia Paulo Gomes e o diretor do futebol de formação Tomaz Morais compareceram.A ação em questão, sob o mote 'O talento no Sporting somos nós', foi organizada com a supervisão do diretor do departamento, Paulo Noga, e visou demonstrar a todos os departamentos do clube que "em todas as áreas há talento e que todas essas áreas são importantes no recrutamento e na retenção dos jovens jogadores". "Foi importante tê-los aqui porque todos eles são necessários para descobrirmos e conquistarmos um talento. Não é só a pessoa que vai falar com o jogador que é importante, é tudo o que está por trás que ajuda. Por vezes, pode ser uma ajuda mínima, mas essa mínima ajuda pode ser fundamental para a descoberta e para a conquista desse talento", vincou Paulo Gomes.