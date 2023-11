Sporting promove jogo solidário contra o Estrela

Aproveitando a ocasião e cada vez mais a aproximação à típica altura de dar e receber, neste caso o período de Natal, o Sporting irá promover um jogo solidário, no próximo domingo, no Estádio José Alvalade. Nessa data, os leões recebem o Estrela da Amadora, em duelo a contar para a 10ª jornada do campeonato e cujos bilhetes terão um papel decisivo na vida de algumas pessoas.Isto porque o emblema de Alvalade divulgou que o valor dos bilhetes vendidos para o jogo frente ao Estrela irá reverter para a 'Fundação Sporting', organismo que tenta ajudar e auxiliar pessoas mais desfavorecidas em contexto de ação social.Recorde-se que a partida entre Sporting e E. Amadora está agendada para as 20h30 de domingo, no José Alvalade, sendo que o preço dos ingressos varia entre os 10 e 25 euros para sócios dos leões, enquanto o valor acresce para o intervalo entre 22 e 40 euros no que diz respeito a bilhetes para público em geral.