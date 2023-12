Sporting prossegue 'Operação Clássico': saiba quem não treinou e a que horas fala Amorim

O Sporting prosseguiu este sábado a preparação rumo ao clássico de segunda-feira, da jornada 14 da Liga, em Alvalade, diante do FC Porto (arranca às 20h15). Pese não haver nota sobre o boletim clínico, foi possível perceber que este se mantém inalterável, ou seja: o ala Iván Fresneda continua a recuperar de uma operação ao ombro esquerdo, o central St. Juste, ainda está a contas com uma entorse no tornozelo esquerdo e o outro ala, Geny Catamo, mantém-se em tratamento aos problemas musculares que o tiraram do embate contra o Sturm Graz.No domingo é dia de nova sessão matinal, em Alcochete, estando marcada para as 19h00 a conferência de imprensa de antevisão de Rúben Amorim, esta com sede no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.