Sporting recebe Prémio Marketing e Comunicação da Liga referente a agosto

A Liga atribuiu ao Sporting o Prémio Marketing e Comunicação relativo ao mês de agosto. Na base da distinção está o terceiro equipamento que resulta de uma parceria com a marca CR7, de Cristiano Ronaldo, que tem batido recordes de vendas em Alvalade.O prémio foi recebido por André Ramos dos Santos, diretor do departamento de vendas do Sporting.