Sporting reembolsa e dará prioridade aos adeptos no jogo com o Famalicão

Na mesma altura em que o Famalicão informou que os adeptos que tinham bilhete garantido para o encontro diante do Sporting serão reembolsados devido à situação de adiamento, o emblema de Alvalade deu nota sobre a solução para elementos afetos aos verdes e brancos.Numa nota publicada no site, os leões deram conta que os cerca de 300 adeptos que adquiriram ingressos para a deslocação ao Minho serão reembolsados relativamente ao preço dos bilhetes para o duelo da 20ª jornada do campeonato, sendo que o pagamento do valor em falta será realizado através da 'Easypay', a plataforma que possibilitou a compra dos ingressos.Além disso, o Sporting informou ainda que, quando for conhecida a nova data para a realização do encontro entre Famalicão e verdes e brancos, o clube dará prioridade na venda dos novos ingressos para os adeptos que tinham adquirido ingressos no último sábado e não puderam ver a partida adiada. "Quem comprou bilhete para o encontro adiado vai ter prioridade na compra dos novos ingressos para o duelo - as novas data e hora vão ser comunicadas assim que possível nos canais oficiais do Sporting", foi explicado.