Sporting reforça-se no Estoril: Diogo Clara chega para a baliza dos juniores

O Sporting anunciou esta quinta-feira a contratação de Diogo Clara, guarda-redes de 17 anos que chega proveniente do Estoril e, informam os leões na nota publicada no seu site, vai iniciar esta etapa de leão ao peito na equipa de sub-19 - os juniores.

Com passado no Alcochetense, Benfica, Belenenses e Casa Pia, além da aventura no emblema da Linha, mostra-se feliz por vestir de verde e branco: "É uma boa sensação. Chegar aqui é ver que o trabalho que tenho feito tem valido a pena e que foi recompensado. Agora espera-me uma época com mais desafios, mas estou pronto e estou cá para os ultrapassar e para darmos o nosso melhor. É uma honra vir para um clube e para uma Academia que formou tão bons jogadores. Ter esta oportunidade vai ajudar-me a ser melhor e a ser um grande guarda-redes um dia."Diogo aponta, logo a... um exemplo, Diego Callai, que com apenas 18 anos está já a integrado na equipa principal, atualmente em estágio no Algarve."A equipa principal é o meu objectivo. Seria um sonho tornado realidade. Por agora, agradeço a oportunidade e prometo que vou trabalhar no máximo todos os dias", rematou... ou no caso, defendeu!