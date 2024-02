Sporting regressa ao trabalho ainda com Paulinho de fora

O Sporting voltou a pisar o relvado da Academia, no rescaldo da vitória contra o Moreirense, já com o foco na receção ao Young Boys, na quinta-feira, referente à 2ª mão do playoff da Liga Europa.Os jogadores mais utilizados em Moreira de Cónegos limitaram-se a trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos treinaram normalmente no relvado, incluindo St. Juste, ainda sob supervisão do departamento médico. Rúben Amorim chamou, também, um lote de atletas da equipa B.Por outro lado, Paulinho ainda não subiu ao relvado e continuou entregue ao corpo clínico do Sporting, a recuperar de uma tendinite no pé direito.Os leões voltam a treinar na manhã de quarta-feira, às 10h30, numa sessão em que os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social. Às 19 horas, desta feita no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade, Amorim fará a antevisão ao embate com os suíços, para o qual a equipa tem uma vantagem de dois golos, fruto da vitória na Suíça (3-1) na semana passada.