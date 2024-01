Sporting regressou ao trabalho com Geny Catamo e apenas um nome no boletim clínico

Apesar de ter jogado em sacrifício devido a um corte num pé, tal como Rúben Amorim revelou - as imagens do jogador a coxear -, Pote não consta do boletim clínico do Sporting, que após a eliminação da Allianz Cup, diante do Sp. Braga, trabalhou na sua academia na manhã desta quarta-feira.Segundo a nota publicada no seu site, apenas Iván Fresneda, ala direito de 19 anos que segue a recuperação a uma operação ao ombro esquerdo, é a única 'peça' no departamento clínico, uma vez que, confirmámos, o camisola 8 fez trabalho de recuperação com os restantes titulares.Novidade foi a presença de Geny Catamo, que após ter visto a aventura na CAN a chegar ao fim, aterrando em Lisboa na terça-feira, marcou hoje presença em Alcochete - recorde as palavras do ala direito à Antena 1 Amanhã será dia de folga para o plantel, que volta ao trabalho sexta-feira, para preparar a receção ao Casa Pia, na segunda-feira.