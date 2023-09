Sporting renova com Leonardo Barroso até 2028

Numa fase da reta final do mercado de transferências, o Sporting blindou um dos elementos da sua formação, neste caso com a renovação de contrato de Leonardo Barroso, jovem lateral que chegou a merecer a chamada de Rúben Amorim ao último estágio de pré-temporada em Lagos e evolui atualmente na equipa B dos verdes e brancos.O lateral de 18 anos renovou contrato com os leões até junho de 2028 e, no momento de abordar o voto de confiança, mostrou-se orgulhoso pela nova etapa. "Tenho tido um percurso muito bom [no Sporting], tenho crescido muito como jogador e também como pessoa, tenho aprendido muito e trabalho todos os dias. É sinal de que o Sporting continua a acreditar no meu potencial e no meu trabalho", sublinhou, em declarações à Sporting TV, o lateral que se sagrou campeão nacional pelos sub-17 e sub-14 dos verdes e brancos e traçou um pouco o seu perfil enquanto futebolista."Um jogador para representar o Sporting tem de trabalhar muito, ter muita disciplina e muito foco naquilo que deseja. Considero-me um jogador muito forte fisicamente, rápido, consigo ler bem o jogo e também consigo criar desequilíbrios aos adversários", apontou.Além disso, Leo, como é carinhosamente tratado na Academia, destacou a ambição de um dia se estrear ao serviço da equipa principal dos leões. "Chegar à equipa principal, através do trabalho diário. O Sporting é um clube que acredita nos jogadores e que aposta nos jovens. Ter estado na equipa A é um contexto diferente, exige mais coisas que eu tenho trabalhado para poder chegar lá", confessou o lateral, o qual tem Cristiano Ronaldo, Pedro Porro e Esgaio como referências.